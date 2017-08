Beheerder Bussloo gaat niet gebukt onder zwemmersjeuk

Toch is Noorlander niet bevreesd voor fors lagere bezoekersaantallen vanwege de angst voor de larven van de platworm die zwemmersjeuk veroorzaken. ,,Na een heel goed voorseizoen zakken we nu een beetje in, maar vergeleken bij 2016 zitten we nog steeds op een goede lijn. We hopen nog wel op een hittegolf. Die zou het seizoen helemaal goed maken.''

Risicogebieden

Op zwemwater.nl staan voor Bussloo als risicogebieden het Kinderstrand, De Withagen en naturistenstrand De Kuiter aangegeven. Dat is deels onjuist. Noorlander: ,,De waarschuwing geldt uitsluitend voor het Kinderstrand. Door een een technisch probleem op de website zijn de drie meetpunten niet los te koppelen.''

De provincie waarschuwde op 21 juni voor het eerst voor het risico om zwemmersjeuk over te houden aan een duik in het water bij het Kinderstrand en De Snenge. Een kleine maand later werden de seinen op groen gezet, maar op 25 juli moest de provincie na nieuwe meldingen toch weer een waarschuwingsbord plaatsen, ditmaal alleen bij het Kinderstand.