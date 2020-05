Beheerders recreatieplas Bussloo schrikken zich rot van de troep: ‘Ruim alsjeblieft je rommel op’

Terwolde mag poorten toch weer openen voor GA Eagles: ‘Maar zonder publiek’

22 mei Go Ahead Eagles werkt ook komende zomer de traditionele voorbereiding op het nieuwe seizoen af in Terwolde. Door de coronacrisis was er lange tijd onzekerheid over de (on-)mogelijkheden van de sessies op sportpark Woldermarck, maar de gemeente Voorst en de veiligheidsregio gaven Terwolde en GA Eagles deze week permissie de dertigste editie in de steigers te zetten.