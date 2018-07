Berucht pand Twello gaat tegen de vlakte

Het beruchte pand aan de Rijksstraatweg 34 in Twello gaat tegen de vlakte. Jarenlang ervaarde de buurt overlast. Drugsgebruikers, krakers en criminelen huisden voor hun ogen in het pand, waarin eerder al psychiatrische patienten en drugsverslaafden gehuisvest werden. Sinds de burgemeester het pand heeft betiteld en gesloten als drugspand, is de rust weergekeerd.