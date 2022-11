Bestelbus mist ‘knik’ in donker Nijbroek en rijdt pardoes de wetering in

met videoEen niet werkende straatlantaarn, een verwijderd schrikhek en een tegenligger die op het verkeerde moment aankwam. Het bleek de ideale combinatie voor een ongeval in Nijbroek waarbij de bestuurder van een bestelbusje in de wetering belandde.

Gelukkig raakte hij niet gewond - hij klaagde alleen wat over koude voeten - en werd hij met hulp van de brandweer naar de kant geholpen. Op de donkere Breestuk, zoals de weg in het buitengebied van Nijbroek heet, had hij met groot licht gereden, maar had hij die in verband met een tegenligger moeten doven.

Hij zag schatte daardoor de ‘knik’ bij de Zeedijk verkeerd in, remde te laat en belandde in de plomp. Gelukkig sloeg de wagen niet om en is de wetering niet diep, waardoor de auto niet verder dan zijn assen wegzakte.

Omdat de wetering niet diep is, bleef de schade voor de bestuurder beperkt.

Hetzelfde liedje

Buurtbewoner Arwin Bloois, die even poolshoogte kwam nemen, is niet verbaasd over het ongeluk. ,,Sinds enkele weken werkt de lantaarnpaal op de kruising niet meer, dus het is hier echt aardedonker. Ik weet niet waarom dat is: verderop in de straat is het hetzelfde liedje. Elke keer als ik 's avonds terugkom denk ik: ‘even de gemeente bellen hierover’. Maar dat vergeet je dan weer, hè!’’

De kruising bij daglicht. Er is geen schrikhek en vanaf hier is niet te zien dat er een wetering ligt.

Daarnaast is het schrikhek aan het einde van de Breestuk, enkele jaren geleden verwijderd. Over het waarom daarvan tast Bloois eveneens in het duister. ,,Misschien is dit een goede aanleiding voor de gemeente om de boel op te lossen?’’

Twee auto's tegelijk

Het is overigens niet voor het eerst dat er auto’s in de wetering langs de Zeedijk. Op 23 januari 2019 zelfs twee op dezelfde dag. De oorzaak was toen een hele andere. De ongelukken gebeurden overdag en werden de veroorzaakt door gladheid.