Betrapt! Brutale dief trapt in val van politie bij verzorgingstehuis in Voorst: ‘Van onze ouderen blijf je af!’

De politie in Voorst heeft gisteren een notoire dief in een verzorgingstehuis in de gemeente op heterdaad betrapt. Samen met familie van een hoogbejaard slachtoffer zette de politie een val op, waar de dief met open ogen intrapte.

Het was de afgelopen weken al vaker raak in het verzorgingstehuis waarvan de politie de naam niet wil noemen. Er kwamen meerdere aangiftes binnen van bewoners die geld misten. Oudere, kwetsbare mensen die overgeleverd zijn aan de zorg van anderen. Dit gebeurde ook bij een hoogbejaarde slechthorende mevrouw in een rolstoel.

Geld verstopt

,,We kregen een vermoeden uit welke hoek deze diefstallen moesten komen’’, meldt de politie op Instagram. ,,Samen met de familie van deze mevrouw en de recherche maakten wij een plan. We verstopten geld in een kast en plaatsten onopvallend een camera in de buurt.’’

Betrapt

En met succes. Gisteren keek één van de rechercheurs op de beelden en zag dat iemand die in het tehuis werkte, het geld zonder blikken of blozen in de borstzak stopte. ,,We kwamen meteen in actie en konden de verdachte aanhouden’’, aldus de politie. ,,Van onze ouderen blijf je af!’’