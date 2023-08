MET VIDEO Zeldzame oldtimer total loss na ongeluk op berucht kruispunt in Epe

Een beruchte kruising in Epe was dinsdagmiddag het toneel van een forse botsing tussen twee auto’s. Hoewel er geen gewonden vielen, was er flinke schade aan beide voertuigen. Een daarvan was een oldtimer waar er maar een paar van op de Nederlandse wegen rijden.