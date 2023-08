Bewolkt en gestage regenval in Voorst vandaag

Nieuw festival in Eerbeek om papierindu­strie te ‘vieren’: ‘Willen er geen politiek dingetje van maken’

Eerbeek en papier hebben al eeuwenlang een relatie. Het dorp is er zelfs door ontstaan. Dat moet gevierd worden, vindt Eerbekenaar Yannick Hilger (32). Hoe? Met een nieuw, meerdaags festival in het hart van het dorp. Al is niet iedereen fan van die industrie. ,,Misschien dat we komen flyeren.”