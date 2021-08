Bewondering voor reactie weduwe na dodelijk ongeluk door buschauffeur uit Klarenbeek

Afgeslankt Klompen­feest Twello wacht op groen licht gemeente Voorst voor 41ste editie dit jaar

29 juni De organisatie van het Klompenfeest in Twello heeft vorige week een veiligheidsplan ingediend om een sterk afgeslankt dorpsfeest in het eerste weekeinde van september te kunnen houden. Vanwege de nog geldende coronabeperkingen is een massaal evenement met tienduizenden bezoekers nog niet mogelijk, maar een kleine versie op een afgesloten terrein met toegangskaarten en testcontrole is wel een optie.