Bibliotheken Zutphen/Lochem en Brummen/Voorst gaan fuseren: ‘Maar we sluiten geen vestigingen’

VIDEO Kruising Lokaalweg en Iemschoten in Klarenbeek tijdelijk afgesloten: bestelbus op de kop in sloot

4 oktober Door een aanrijding op de Lokaalweg in Klarenbeek zijn twee voertuigen fors beschadigd. Een bestelbus belandde op zijn kop in een sloot na een botsing met een personenauto. Het kruispunt was tijdelijk afgesloten.