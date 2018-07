Bij Twellose 'verwarmingsgroothandel' Wasco in korte broek aan het werk

Hoe houd je het hoofd koel als het boven de dertig graden is? Bij groothandel Wasco in Twello weten ze daar wel raad mee. Bij hoge uitzondering mag de korte broek uit de kast.

Het is 30 graden buiten, maar binnen bij Wasco loopt de temperatuur nog veel verder op. De thermometer tikt moeiteloos de 45 graden aan. De groothandel in verwarming- en koeltechniek heeft meerdere vestigingen in de regio, maar in Twello is het veruit het warmst. Om de hitte op die locatie enigszins dragelijk te houden voor de medewerkers, werden er flink wat maatregelen genomen.

Korte broek

,,Onze medewerkers mogen nu in korte broek naar het werk, mits de broek over de knie is”, vertelt Nico Kerk, logistiek adviseur bij Wasco. ,,Dat heeft alles te maken met veiligheidsvoorschriften.” Het pand in Twello is oud, waardoor de hitte niet goed weg kan. ,,Daarom hebben we bijna alle installateurs in Nederland gebeld of ze nog grote ventilatoren beschikbaar hadden”, zegt Kerk. Die waren er nog. Daarom staan er een aantal grote ventilatoren, verspreid door het hele pand.

Naast de aangepaste kledingvoorschriften en koelelementen, krijgen medewerkers vaker pauze en worden er flink wat ijsjes uitgedeeld. Ook zijn er delen van het dak bespoten met kalk om de hitte te weren en wordt er ’s nachts gelucht.

Klagen helpt niet

Logistiek medewerker Tonnie Wolbrink verschijnt vandaag in korte broek op het werk. Hij is een van de weinigen. ,,Ik heb nog maar drie collega’s gezien die ook in korte broek lopen, dus dat valt nog een beetje tegen”, vertelt Wolbrink. Hij geeft goede tips om de hitte de baas te zijn. ,,Je moet je vooral niet te druk maken. Klagen helpt niet.” Daarnaast maakt hij gebruik van de extra pauzes. ,,Ook naast de pauzes moet je nog extra water tot je nemen. Je moet natuurlijk wel voldoende drinken met dit warme weer.”

Ook de komende dagen blijven de maatregelen bij Wasco van kracht. Op donderdag en vrijdag kan het lokaal 35 graden worden.