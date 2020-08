Bijzonder, maar bijna vergeten: hoe de Oranjes na de oorlog werden herenigd op vliegveld Teuge

Dieren­asiel de Kuipers­hoek in Klarenbeek weert bezoekers na positieve coronatest

30 juli Bezoekers zijn voorlopig niet welkom in dierenopvangcentrum de Kuipershoek in Klarenbeek, ook niet op afspraak. Reden is dat het asiel recentelijk iemand over de vloer heeft gehad die positief is getest op het coronavirus.