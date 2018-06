Bijzondere auto's naar internaat in Voorst

Voor de tieners die wonen in internaat De Beele in Voorst is het meer een uitje. De Beelerit met zo'n honderd bijzondere en soms peperdure auto's geeft ze een leuke dag waarop ze altijd met veel plezier op terug kunnen kijken.

,,Soms als je een moeilijke tijd hebt, denk je aan de rit en dan gaat het wel weer'', zegt de 17-jarige Duke. Hij is een van de bewoners van De Beele en net als de andere jonge bewoners heeft hij veel meegemaakt. De Beelerit is voor hen een mogelijkheid om eens buiten het internaat te komen en andere mensen te ontmoeten. ,,Het is een soort car-date'', lacht de 16-jarige Youri.

Afstand tot maatschappij

Contact met anderen is voor deze tieners heel erg belangrijk, zegt Corinne de Haas. Zij is begeleider bij De Beele en bedacht de autorit acht jaar geleden. ,,Dit is een halfopen internaat, dus de meeste kinderen mogen hier wel uit'', zegt De Haas. Toch is dat niet vanzelfsprekend. ,,We merken dat de afstand tot de maatschappij heel erg groot is'', zegt ze. ,,Daarom halen we de maatschappij maar naar binnen. Bijvoorbeeld met deze autorit.''

Niet alleen de tieners kijken ieder jaar uit naar de rit. Ook de ruim honderd bestuurders hebben er veel zin in. Sommigen werken bij een autodealer en hebben speciaal voor dit weekend een dure auto meegekregen. Anderen hebben een eigen auto meegebracht. Zoals Erik Moeken. Rijden in zijn luxe Mercedes SLK320 is voor hem ook een dagje uit. ,,Maar toeren met die jongens heeft toch iets extra. Ze waarderen dit zo erg!''

Motorpech

De Haas is blij met alle bestuurders. Door hun enthousiasme is het evenement in acht jaar gegroeid van vijftien auto's tot zo'n honderd. Ruim voldoende om ook tieners uit andere internaten te laten meerijden, ondanks dat enkele auto's door motorpech uitvielen. En dat onder begeleiding van de politie. ,,Die komen hier nog wel eens en veel tieners hebben een negatief gevoel bij ze'', zegt De Haas. ,,Maar vandaag zijn ze onze vrienden!''

Ferrari