Bijzondere samenwerking tussen Twellose boer Evert-Jan en Syrische kaasmaker Aref blijkt succesformule: ‘Het is knetterdruk’

video Vogelaars uit hele land hopen op glimp van juffer­kraan­vo­gel bij Voorst: ‘Ik heb er een beetje de pest in’

5 mei De vogel is gevlogen, maar de vogelaars zijn er nog wel. Op de Voorsterklei staan deze woensdagmiddag zeker tien mensen, verrekijker om de nek of voor de ogen. Ingespannen zoeken ze de lucht af. Komt hij terug? De zeldzame jufferkraanvogel die hier de afgelopen dagen fourageerde tussen de ooievaars is vanmorgen om 9.20 uur opgestegen en in zuidoostelijke richting weggevlogen.