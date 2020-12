Black Lives Matter-organisator uit Wilp wil écht meedoen: ‘Inburgeringscursus stelt niks voor’

Brummen/Voorst in landelijke top-10 bibliothe­ken: ‘Extra ons best gedaan om jeugdleden te houden’

10 december Het gaat goed met de bibliotheek Brummen/Voorst. In de landelijke top-15 van het aantal bibliotheekleden steeg de koepel bestaande uit de vestigingen Brummen, Eerbeek en Twello in het coronajaar 2020 van de twaalfde naar de achtste plaats. In de gemeenten Brummen en Voorst is 28,7 procent van de totale bevolking lid van de bibliotheek.