Bloedmaan kan vanavond ook grijs blijven

videoTuinstoel in de relaxstand, gericht op het (zuid)oosten, verrekijker in de aanslag en een koel drankje bij de hand: iedereen kan in z'n eigen achtertuin vanavond getuige zijn van de langste maansverduistering van deze eeuw.

Maar of er echt zoals voorspeld een oranjerode bol aan de hemel zal staan is nog maar zeer de vraag. ,,Het kan ook zijn dat de maan gewoon grijs blijft'', tempert Hans Luidens van de Volkssterrenwacht Bussloo de verwachtingen. ,,Dat is het leuke, het blijft een natuurverschijnsel hè.''

Ontdekken

Wie er vanavond geen moment van wil missen moet om 21.30 uur op een plek zijn met vrij uitzicht naar het (zuid)oosten. Daar piept dan de maan boven de horizon uit. Die is op dat moment al verduisterd. ,,Hij bevindt zich dan in de kernschaduw van de aarde. Het is een grijsgrauwe maan en daarom zal het veel mensen wel wat moeite kosten om hem te ontdekken'', zegt Luidens.

Om 22.22 uur bereikt de verduistering het maximum. ,,Dan ligt de maan diep in de schaduw van de aarde. Vanaf 23.14 uur komt de maan langzaam tevoorschijn uit de schaduw en zal steeds wat meer verlicht worden. Om 00.20 uur is de maan weer helemaal uit de schaduw'', weet Luidens.

Gloed

Tijdens de bijna drie uren die het verschijnsel duurt kan het zijn dat de maan een oranjerode gloed krijgt. ,,Weliswaar ligt de maan volledig in de schaduw, maar de aarde weerkaatst toch nog een beetje licht van de zon via de dampkring. Dat wordt afgebogen en valt op de maan. Veel van de kleuren worden weggefilterd maar de oranjerode kleur is het sterkste en daarom kun je die zien. Eigenlijk hetzelfde verschijnsel als bij een zonsondergang'', zegt Luidens.

Hoe intens de oranjerode gloed is hangt helemaal van de atmosferische omstandigheden af. ,,Hoe stoffiger het is en hoe meer viezigheid er in de dampkring zit, hoe groter de kans dat het gebeurt'', weet de beheerder van de Busslose sterrenwacht.

Telescopen

Luidens verwacht vanavond grote belangstelling bij de sterrenwacht. ,,Het blijft dezelfde maan maar hier is het veel gezelliger'', grapt hij. ,,Er is een lezing, er staan een stuk of tien telescopen opgesteld en je kunt van alles vragen.'' Hij vindt het wel grappig, die grote belangstelling voor dit natuurverschijnsel dat toch redelijk vaak voorkomt. In de veertig jaar dat hij beheerder is van de sterrenwacht heeft hij wel verschijnselen gezien die veel opmerkelijker waren. ,,Maar het blijft leuk, de belangstelling voor een avond als deze. Het wordt vast een leuke avond. En er is plek genoeg voor iedereen.''

Publiek is welkom vanaf 19.30 uur aan de Bussloselaan 4. Volwassenen betalen 5 euro entree en kinderen tot en met 14 jaar 2,50 euro.

Ook volkssterrenwacht Phoenix in Lochem (Ampsenseweg 10) is open vanaf 19.45 uur. Volwassenen betalen 4 euro entree, kinderen tot 16 jaar 3 euro.

De sterrenwacht op de Sallandse heuvelrug is ook open, maar die is volgeboekt.

Op 21 januari 2019 is er weer een maansverduistering in Nederland. Daarna moet je wachten tot 2025.