Boer Ronald (37) uit Terwolde onder de indruk van date Eveline

De agrariër nodigde Eveline voor een date uit op de boerderij, zo is te zien in een fragment op de website van Boer Zoekt Vrouw. Ronald uit Terwolde ontving circa dertig brieven, net niet genoeg om bij de vijf boeren te behoren die het hele seizoen worden gevolgd. De boer uit Terwolde komt wel met enige regelmaat terug in een webserie op de site van Boer Zoekt Vrouw.

In de webserie is te zien dat Ronald Evelien ontvangt aan de keukentafel. De twee drinken samen thee. Ronald laat aan haar weten dat hij de avond ervoor toch wel wat minder heeft geslapen vanwege de date die de dag erna op het programma stond. ,,Het houdt je wel bezig hoor.’’

Melkkoeien

De 37-jarige boer geeft zijn date vervolgens een rondleiding over het erf. Het duo loopt naar een stal met kalfjes. Als de twee vervolgens richting een grotere stal met melkkoeien lopen benadrukt de melkveehouder nog maar eens dat hij niet verwacht dat zijn toekomstige liefde meehelpt met het melken van koeien en het verzorgen van de kalfjes op de boerderij. Ronald runt het boerenbedrijf met zijn broer, al keurt hij eigen initiatief van een vrouw om mee te helpen niet af. ,,Als ze het leuk vindt, vind ik dat prima.’’

De twee lijken het erg naar hun zin te hebben op de boerderij, want er wordt veel gelachen. ,,Als ik naar hem kijk denk ik: leuke boer, lang, mooie ogen, spontane uitstraling’’, vertelt Eveline. Die positieve indrukken zijn wederzijds, want Ronald is ook wel onder de indruk van het voorkomen van de blondine. ,,Je moet er ook naast willen lopen en ik zou graag naast haar willen lopen. Dat is het probleem niet,’’ lacht Ronald.

Schaatsen

In het fragment komt ook een tweede date ter sprake. En het heeft er alle schijn van die er ook van gaat komen, namelijk schaatsen. Geheel toevallig is die activiteit niet, want Ronald is een ervaren schaatser. De melkveehouder schaatste in het verleden meermaals de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Miljoenenpubliek

De aflevering van twee weken geleden waarin de liefdespost werd bezorgd werd bekeken door 2,9 miljoen mensen. Vlak voor deze uitzending gaven voormalig deelnemers van Boer Zoekt Vrouw hem nog advies. In de laatste aflevering waarin een reünie plaatsvindt wordt duidelijk of de melkveehouder uit Terwolde daadwerkelijk zijn ware liefde heeft gevonden.

Volledig scherm Boer Ronald (37) uit Terwolde doet dit seizoen mee aan Boer Zoekt Vrouw. Het immens populaire televisieprogramma wordt gepresenteerd door Yvon Jaspers (l). © KRO-NCRV