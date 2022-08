Boeren gaan vlaggen in Voorst dit keer écht zelf weghalen: ‘Anders gaan we wél handhaven’

Een inwoner is recent bedreigd door boeren nadat hij vlaggen weghaalde in Twello. Hij had jullie hierover gemaild, maar hoorde niks terug.

Locoburgemeester en wethouder Bert Visser: ,,Vooropgesteld: Dit vinden wij uitermate vervelend. Toen we het artikel zagen, gingen er alarmbellen af. Wij verwachten in dit soort gevallen dat we het van de politie horen. Dat is niet gebeurd. Daarom hebben wij nieuwe afspraken gemaakt met de politie.’’