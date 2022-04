Botsing bij Wilp zorgt voor flinke vertraging op A1 richting Apeldoorn

Stiefopa (71) uit Voorst verdacht van tongzoen en betasten borsten 16-jarig meisje: ‘Litteken voor het leven’

Dat hij het meisje op de mond had gezoend, erkende de 71-jarige stiefopa uit Voorst maar van tongzoenen was geen sprake. En als hij haar borsten al even aangeraakt zou hebben, zou dat per ongeluk zijn gebeurd. De officier van justitie zag dat heel anders en die eist vandaag voor de ontuchtige handelingen een gevangenisstraf van vier maanden waarvan de helft voorwaardelijk plus het betalen van 1000 euro aan het slachtoffer.

