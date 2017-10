Bouw futuristische Vergaderfabriek vertraagd

Het printen van Europa's eerste 3D-gebouw in Teuge loopt een aantal maanden vertraging op. Arvid Prigge van de Vergaderfabriek hoopte het betonnen gebouw in september te laten printen, maar haalde dat niet. Hij denkt aan december, maar volgens gemeente Voorst wordt dat later. ,,Er kan nog wel een half jaar overheen gaan voor de bouwvergunning is afgehandeld."

In de afgelopen maanden zijn de technische voorwaarden van de constructie uitgezocht. Ook de samenstelling van het materiaal waaruit het geprinte gebouw zal bestaan is nu duidelijk. Prigge: ,,De wetenschappelijke onderbouwing heeft wat meer tijd gekost dan voorzien. Maar omdat het zo'n nieuw proces is, wilden we niets overhaasten. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid."

Bouwvergunning

Op basis van de laatste gegevens en berekeningen is de bouwvergunning voor de Vergaderfabriek aangevraagd bij de gemeente Voorst. Het wachten is nu op de toestemming. Medio november hoopt Prigge die binnen te hebben.

Volgens de gemeente Voorst is dat niet haalbaar. ,,De bouwvergunning is aangevraagd op 16 september. Het kan wel zes maanden duren voor het hele traject is doorlopen en de vergunning om te bouwen verleend kan worden. Omdat er nog stukken ontbreken, ligt de procedure op dit moment zelfs stil. Die gaat weer verder als alles binnen is."

Onderdeel van de procedure vormt een periode van zes weken dat de plannen ter inzage liggen en er door anderen op gereageerd kan worden. Wanneer dat zal zijn kon de gemeente nog niet zeggen. ,,Hou onze website in de gaten."

Welstand

Prigge erkent dat de gemeente nog niet alles binnen heeft. ,,Over de laatste plannen moet de welstandscommissie zich nog uitspreken."

Maandag vindt die bespreking plaats.