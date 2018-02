Brandje Klarenbeekse woning met rietgedekt dak, schade valt mee

video Kandidaten Miss Boerin Verkiezing bekend, en de mannenvariant volgt later

20 februari Tijdens het lustrum van de Miss Boerin Verkiezing 2018 in Bathmen worden ook de eerste kandidaten gepresenteerd voor een Boerenkalender voor volgend jaar. En de organisatie Team Agro NL uit Deventer heeft zich gemeld als sponsor. ,,Hiermee kunnen we de agrarische sector in een positiever daglicht zetten."