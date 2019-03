videoDoor de grote brand bij afvalverwerker Attero in Wilp zijn in de wijde omgeving roetdeeltjes terecht gekomen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft daarom een dringend advies voor omwonenden.

De VNOG adviseert om speelplekken te inspecteren op roetdeeltjes. Roetneerslag op speeltoestellen kunnen met warm water & zeep worden verwijderd. Ook kunnen omwonenden met een zandbak bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen door schoon zand.

Gewassen

‏Daarnaast is er ook kans dat er roetdeeltjes op gewassen in tuinen en moestuinen terecht zijn gekomen. De brandweer raadt ten strengste af om deze gewassen te eten. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd. Verder worden boeren geadviseerd om de weilanden te controleren op grote brokken depositie. Grote brokstukken kunnen volgens de veiligheidsregio met een handschoenen worden opgepakt en als klein chemisch afval worden ingeleverd bij de gemeente.

NL-Alert

De brandweer had mensen in de omgeving al gewaarschuwd dat ze ramen en deuren beter dicht konden houden en de ventilatie moesten uitzetten. In de wijde omtrek is een NL-Alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Wilp is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

‏Tegen 03.00 uur meldde de VNOG dat de brand onder controle was. Vervolgens werd begonnen met de nabluswerkzaamheden. Vanwege de harde wind werd zand gebruikt om het vuur te bestrijden.

Bij Attero in Wilp wordt volgens de website per jaar zo’n 225.000 ton gft-afval verwerkt en er wordt elektriciteit gewonnen met een vergistingsinstallatie. Begin dit jaar woedde brand bij een vestiging van Attero in Wijster (Drenthe). Daarbij kwam dioxine vrij. Ook bij Attero in Tilburg was in januari brand.

Volledig scherm De brand bij afvalverwerker Attero in Wilp vanuit de lucht. © Rens Hulman / News United