Brandweer neemt geen enkel risico bij brand houtbedrijf Krepel in Klarenbeek

Video+Update IIIGrote rookwolken uit een houtverwerkend bedrijf... Voor de brandweer vanmiddag reden om direct alarm te slaan over ‘een zeer grote brand’, bij Krepel in Klarenbeek. Direct wordt ook om ambulancebijstand gevraagd; een van de medewerkers wordt vermist.

Enkele uren later kan opgelucht adem worden gehaald, als het vuur is geblust en de vermiste persoon terecht is. Bij de ‘zeer grote brand’ blijven persoonlijke ongelukken uit en de verwoesting waar even voor wordt gevreesd blijft het dorp bespaard.

Familiebedrijf Krepel is al sinds 1732 in Klarenbeek gevestigd - oorspronkelijk als kopermolen - en is een belangrijke producent van houten kozijnen en deuren. Daarmee is het een belangrijke werkgever in het Voorst-Apeldoornse dorp.

Geen enkel risico

,,Bij een brand in zo’n houtbedrijf nemen we geen enkel risico’’, zegt Frank lutke Schipholt, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand wordt daarom bestreden met vier blusvoertuigen, twee watertankwagens en een watertransportsysteem. Het blijkt echter vooral veel rook die aanvankelijk vrijkomt en de bron blijkt de centrale afzuiginstallatie, waar al het zaagsel vanuit de productie samenkomt.

Personeel krijgt spreekverbod

Enkele tientallen werknemers die als de brand uitbreekt aan het werk zijn worden ‘geëvacueerd’. Al snel lopen ze ontspannen rond op het bedrijfsterrein, omdat de gevreesde uitslaande brand uitblijft. Van directeur Bernhard Krepel hebben ze wel een spreekverbod gekregen. Krepel zelf wil ook niet praten met de pers. Op zijn verzoek stuurt de politie een verslaggever van het terrein.

Volledig scherm Brand bij houtbedrijf Krepel in Klarenbeek. © Persbureau Heitink

Lutke Schipholt spreekt inmiddels van een ‘sluimerbrand’. Met een hoogwerker en een warmtecamera inspecteren zijn collega's een grote silo, om uit te sluiten dat er nog meer plekken zijn waar het vuur kan oplaaien. Tot zijn tevredenheid blijven nieuwe brandhaarden uit en kan hij formeel vaststellen dat de brand is geblust. Voor Krepel breekt een middag vol besprekingen aan over de gevolgen.

Riool

Een medewerker van het Waterschap Vallei en Veluwe heeft op dat moment al vervolgstappen genomen. Wegstromend bluswater kan immers voor problemen zorgen.

Volledig scherm De brandweer pompt water uit de Klarenbeek bij de brand bij Krepel. © Gep Leeflang

De eerste stap, zorgen voor voldoende bluswater, heeft niet tot hoofdbrekens geleid. Uit de beek die langs het bedrijf stroomt kan genoeg worden gepompt. Door bovenstrooms een stuw omhoog te zetten kan zelfs voor nog meer water worden gezorgd.