Brandweer rukt uit voor brandende tractor in Nijbroek: geen protestactie van boeren

Voorster Triatlon (bijna) werkelijk­heid na korte voorberei­ding: ‘Moet duurzaam sportevene­ment zijn’

Een triatlon organiseren zonder een ecologische voetafdruk achter te laten? Guus Kroes is druk bezig met de voorbereidingen van een gloednieuw sportevenement rondom Bussloo. ,,We gebruiken elektrische motoren en bijvoorbeeld geen grote tenten. Zo proberen we zo duurzaam mogelijk te zijn.”

14 juni