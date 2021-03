Brutale oplichters dringen woning van bejaarde vrouw (85) in Twello binnen

Bijna 55 dagen op zee, gediskwali­fi­ceerd, maar zo trots op de behaalde doelen. Oceaanroei­sters zijn aan wal

6 februari Liefst 54 dagen, 20 uur en 12 minuten duurde het avontuur van Astrid, Bela, Femke en Désirée, de roeisters die onder de naam Dutchess of the Sea de Atlantische Oceaan over roeide. Vrijdagochtend kwamen ze aan op het Caraïbische eiland Antigua. Waar ze naast hun familie naar verlangden? ‘Vers voedsel, een groot bed en een normaal toilet....’