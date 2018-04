Burgemeester Jos Penninx komt naar de mensen toe met de lintjes

Kort voor vertrek controleert Jos Penninx nog snel of hij alle speeches paraat heeft: ,,Ja, ze staan op de iPad en in de cloud", zegt hij. Daar zal het niet aan liggen vandaag. We kunnen gaan.

09.55 uur - ,,Is de massage gelukt? En is de familie er?", vraagt Penninx als hij bij de ingang van het clubgebouw van SV Twello wordt opgevangen. In de kantine zit aan een tafel bij het raam een groepje mensen, erbij staat een spreekgestoelte waarachter Penninx plaatsneemt. Hij begint aan een speech over vrijwilligerswerk, die de schijn nog even moet ophouden. ,,Wij zijn geen vrijwilligers", zegt een van de mensen aan tafel zachtjes richting Penninx. ,,Dat weet ik wel", fluistert die terug. Veldhoen staat al die tijd achter de bar, bij de keuken.

10.00 uur - Penninx begint met de ontmaskering van de eigenlijke reden van zijn bezoek en roept Veldhoen erbij. Met een grote glimlach komt ze aanlopen. Verderop gaat een schuifdeur open; de familie komt binnen. Als Penninx één voor één haar verdiensten opnoemt - haar jarenlange inzet voor de club, de brandwondenstichting en de EHBO-vereniging - mompelt de Twellose een relativerend 'ach'. En als Penninx stelt dat haar lintje ook een waardering is voor andere vrijwilligers, valt ze hem bij. ,,Ik wou net zeggen, ik doet niks alleen."

10.15 uur - Het lintje had ze niet verwacht, maar echt verrast werd ze niet, bekent ze. ,,Het ging zo raar. Ik kwam hier vanmorgen voor een massage maar de therapeute was er niet. Vervolgens wilde ik gaan schoonmaken, maar werd ik tegengehouden." En toen zag ze ook de burgemeester nog binnenkomen: ,,Toen begon er wel wat te dagen, ja."

10.45 uur - Penninx stapt in de auto, op naar brasserie-restaurant De Vier Jaargetijden. Daar is voor de deur geen plek. Hij parkeert de auto daarom op de parkeerplaats van een tegenover gelegen bedrijf. Er gaat een raam open. ,,Zou u ergens anders willen parkeren?", roept een vrouw. ,,Dit is de burgemeester hè", zegt Penninx’ medewerker. ,,Dat weet ik", antwoordt de vrouw, die niet overtuigd is maar zich neerlegt bij het gebruik van de parkeerplaats. Penninx loopt naar de ingang van De Vier Jaargetijden. In de spiegeling van de ruit van de deur doet hij snel zijn haar goed, voor hij binnen stapt.

Boudien Rothengatter.

11.00 uur – In de hal loopt Penninx direct Boudien Rothengatter tegen het lijf. Zij ziet net dat de hele zaal vol zit met familie, vrienden en collega's. Ze is er stil van, weet hoe laat het is. Ze is hier niet om gezellig koffie te drinken met een vriendin, maar voor heel iets anders. Penninx steekt opnieuw van wal met zijn algemene speech over vrijwilligers, maar komt snel ter zake. Hij roemt Rothengatters belangeloze inzet voor de Zonnebloem, al 27 jaar lang op allerlei manieren. En dat ze al 26 jaar contactpersoon is voor bejaarde inwoners, en dat naast haar gewone werk in de nachtdiensten in verpleeghuis de Martinushof. ,,Het is niet niks wat ze allemaal doet", vat een van de aanwezigen het tegen een tafelgenoot bondig samen. Als Penninx Rothengatters de versierselen opspeldt, zwelt in de zaal Lang zal ze leven aan.

11.15 uur - ,,Ik houd graag de regie en dat is me ook nu aardig gelukt", zegt Martin Rothengatter, als hij na het woordje van Penninx de plek achter de microfoon heeft overgenomen. Hij spreekt zijn echtgenote en de zaal toe, nodigt anderen uit ook te komen speechen. Hij brengt een toast uit en de aanwezigen zingen, 'Ein Prosit, ein Prosit'.

Rein Hazelaar

12.15 uur – Penninx stapt in de auto, voor het uitreiken van de laatste onderscheiding. Aan Rein Hazelaar, die al bijna twintig jaar raadslid is – maar dat is niet reden voor zijn lintje. ,,Rein geeft al 25 jaar twee keer per maand volksdanslessen aan 25 tot 30 ‘vrouwen van nu’ en trad op in verpleeghuizen. Ook was hij bestuurslid van Voorster Belang en elf jaar voorzitter van basisschool Sjaloom."

12.30 uur - Voor Hazelaar is de verrassing misschien wel het grootst. Als hij in restaurant Korderijnk aansluit bij zijn fractie heeft hij nog niets in de gaten. 'Formatieoverleg', heet het te zijn. Ook de komst van Penninx bevreemdt hem niet. Pas als familieleden en vrienden een voor een de zaal binnen lopen, valt het kwartje. Een traan welt op in zijn ooghoek. Met een grote, trotse glimlach ziet hij even later toe hoe Penninx hem de versierselen opspeldt.