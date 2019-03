Burgemeester van Voorst is doorbijter: 327 brieven met de hand ondertekend

Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, kunnen wel een zetje in de goede richting gebruiken, vindt burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst. Om te laten zien dat ‘t hem menens is, stuurt hij ze deze week een brief, die hij met de hand ondertekent. Dat zijn 327 handtekeningen, met de vulpen.

Ja, Penninx wist waar hij aan begon, vertelt zijn woordvoerster Linda Simons. En hij heeft ervaring, dus voor schrijfkramp hoeft niemand te vrezen. ,,Want hij doet dit ook als er een baby is geboren of bij nieuwe inwoners in de gemeente. Dan krijg je een kaart met zijn persoonlijke handtekening. Hij zegt: je doet het goed, of je doet het niet.’’

Dus het is officieel dik papier, in een officiële enveloppe. Want een brief van de burgemeester is iets bijzonders. Dus daar besteed je zorg aan. ,,Anders krijg je zo'n neppe handtekening uit de printer. Zo'n blauwe. Dat vinden we dus niets.’’ Het kost 'm af en toe een uurtje schrijven, maar dat heeft hij er voor over, zegt Simons.

Vruchtbare gemeente

Het gaat om jongeren die achttien zijn geworden sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat was dus 21 maart 2018, vertelt ze. Dat zijn er op de kop af 327. Lachend: ,,Veel hè. We zijn dus een hele gezonde, groene en vruchtbare gemeente.’’ De brieven liggen nu te drogen, want echte inkt geeft lelijke vlekken. ,,Leuk toch. Dit is nou net die persoonlijke touch. Daar houden we hier van.’’

Het is een tegenhanger voor al het digitale geweld. ,,Een doelbewuste keuze. Dit was helemaal zijn idee. We zitten wel vlakbij hem, maar we hebben 'm dit niet ingefluisterd.’’