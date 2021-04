Burgemeester verrast vijf Voorstenaren met eervolle onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bertus ten Bosch (89 jaar, Twello)

Meneer ten Bosch staat bekend als specialist op het gebied van alles wat met oudheid te maken heeft. Zo is hij al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Oudheidkunige Kring Voorst, schrijft hij artikelen en organiseerde meerdere tentoonstellingen over de oorlogsjaren in de gemeente Voorst. Daarnaast zet hij zich in voor de vogels in de gemeente, waarvoor hij al 23 jaar vrijwilliger is bij de Weidevogelcombinatie Voorst. Ook de jaarlijkse rommelmarkt wordt mede dankzij Ten Bosch gehouden. Daarvoor is hij al ruim 28 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Terwolde.

Volledig scherm Archiefbeeld van Bertus. Hij vertelde hier over het bombardement van de spoorbrug in Deventer tijdens de Tweede Wereldoorlog. © FOTO HISSINK

Mini van der Horst-van Voorst (72 jaar, Terwolde)

Mevrouw van der Horst-van Voorst heeft zich veel ingezet voor de kerk in haar dorp. Ze is al ruim 40 jaar vrijwilliger en bestuurslid van de Protestante Kerk Terwolde-de Vecht . Hiervoor nam ze onder andere de in- en verkoop van voedingsmiddelen en verzorging van maaltijden voor haar rekening. Ook ontfermt ze zich over de schoonmaak van de kerk en verzorgt de activiteiten voor ouderen. Daarnaast helpt de 72-jarige al 40 jaar bij de zang- en toneelvereniging de Harmonie in Welsum, waar ze bestuurslid, penningmeester en regisseuse is geweest.

Pieter Maters (77 jaar, Twello)

Een echte duizendpoot wat betreft vrijwilligerswerk. Is na zijn werk bij de Sociale Werkvoorziening Delta in Zutphen, zes jaar voorzitter geweest bij de voormalige Koepelvereniging V en K (nu SV Twello) en Bridgeclub Twello. Ook was Pieter zeven jaar voorzitter van de Vereniging de Zonnebloem in Voorst en was hij lid van de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning in Voorst. Daarnaast is hij actief in het ondernemersleven. Hij is penningmeester/secretaris van de Wereldwinkel Twello en vertegenwoordiger bij de lokale ondernemersvereniging.

Henk Ilbrink (73 jaar, Voorst)

Bekommert zich om de Molen de Zwaan in Voorst. Hij is al ruim 22 jaar vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Molen de Zwaan, onderhoudt de molen en werkt als molenaar en gids. Ook zet meneer Ilbrink zich in voor de kerk in Voorst. Hij is al 40 jaar vrijwilliger bij de protestantse gemeente Voorst, droeg bij aan de organisatie voor het Kerkconcert en is bestuurslid van de Restauratie Kerk Voorst. Daarnaast is hij sinds 2011 wijkcoördinator en collectant voor het Rode Kruis.

Volledig scherm Henk Ilbrink hielp bij het vervangen van een onderdeel bij molen De Vlijt in Wapenveld . In het bakje boven in de lucht is hij te zien. © sacha wunderink

Annie Wassink-van 't Einde (62 jaar, Nijbroek)

De Nijbroekse Wassink-van 't Einde zet zich al sinds 1980 in voor Sportvereniging Gazelle in Oene, waar ze sportlessen gaf, activiteiten en evenementen organiseerde. Tegenwoordig is ze algemeen bestuurslid is. Ook draagt ze bij aan dorpsevenementen. Zo is ze vrijwilliger bij Oranjeverenging O.Z.O in Oene en is ze actief bij Stichting Dikke Mik Dorpsfeesten Nijbroek. Ze is daarnaast 16 vrijwilliger geweest bij Basisschool de Bongerd in Oene als bestuurslid van de ouderraad.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.