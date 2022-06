Busje schept ebike in Voorst: vrouw gewond naar het ziekenhuis

Met video Zwaarge­wond slachtof­fer van fietsonge­luk in Wilp is man (46) uit Voorst

De fietser die gisteren zwaargewond raakte bij een botsing met een auto in Wilp, is een 46-jarige man uit Voorst. De auto waarop hij botste, werd bestuurd door een 55-jarige vrouw, ook uit Voorst. Over de toestand van de man, die met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis in Zwolle werd gebracht, is nog niets bekend gemaakt.

25 mei