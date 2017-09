Busje vliegt uit de bocht in Terwolde

Door nog onbekende oorzaak is woensdagmorgen op de Lochemsestraat in het buitengebied van Teuge/Terwolde is een busje uit de bocht gevlogen. De bestuurder week in de bocht iets uit voor een tegenligger en verloor de macht over het stuur. Hij raakte lichtgewond bij het ongeluk.