Busschauffeur uit Klarenbeek bestraft voor dodelijk ongeluk, rechter bewondert reactie van weduwe

Een 54-jarige buschauffeur uit Klarenbeek is veroordeeld tot een werkstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Arnhem. Ze was ‘onoplettend en onvoorzichtig’, stelt de rechtbank. De weduwe van het 80-jarige slachtoffer sprak op ‘bewonderenswaardige’ wijze over haar verdriet.

Het ongeluk gebeurde op 9 mei 2020. Een 80-jarige automobilist werd onderaan de John Frostbrug in Arnhem-Zuid geramd door een lijnbus. Hij overleed tien dagen later in het ziekenhuis.

Op het moment van de aanrijding werkten de verkeerslichten op de kruising niet. Ondanks het geldende knipperende gele verkeerslicht, het voorrangsbord en de haaientanden, reed de buschauffeur een voorrangsweg op.

Volgens de rechtbank reed de vrouw ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’. Als ze had geremd of stil was gaan staan had zij, aldus de rechters, meer tijd gehad de weg goed te bekijken en kunnen zien of er andere mensen op de voorrangsweg reden. Zij had dan meer tijd gehad om te reageren, indien zij de auto van het slachtoffer op het laatste moment had gezien.

De verdachte gaf toe de auto over het hoofd te hebben gezien. Zij reed die dag voor het eerst op lijn 33. Ze had een passagier die er bij de volgende halte uit moest (De Monchyplein) en was in haar hoofd erg bezig met de route, waar relatief veel afslagen in zitten.

Slachtofferverklaring

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank rekening met de ‘bewonderenswaardige’ slachtofferverklaring van de nabestaanden tijdens de zitting. Het overlijden van het slachtoffer bracht een grote schok en veel verdriet bij hen teweeg. Het leven is voor hen ingrijpend veranderd.

De weduwe van het 80-jarige slachtoffer en hun kinderen en kleinkinderen missen de warmte, humor, autonomie, bourgondische inslag en bulderlach van hun echtgenoot, vader en opa. Straf voor de chauffeur brengt dat alles niet terug, zo benadrukte de weduwe twee weken geleden in een verklaring die zij aflegde.

Straf lager dan eis

Het ongeval heeft grote impact op de buschauffeur. Ze heeft het er nog steeds heel moeilijk mee dat haar korte moment van onoplettendheid de automobilist het leven heeft gekost. Ze is niet eerder veroordeeld voor een verkeersdelict en is al vijftien jaar beroepschauffeur.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken terug 240 uur werkstraf en een jaar voorwaardelijk rijverbod tegen de 54-jarige buschauffeur uit Klarenbeek. De rechters komen tot een mildere straf: 120 uur - waarvan 60 voorwaardelijk - en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

De Klarenbeekse is nog altijd werkzaam bij de busmaatschappij. Voor haar werk is zij afhankelijk van haar rijbewijs. ,,Dit alles maakt dat de rechtbank een lagere straf oplegt dan door de officier van justitie geëist.”

Aan het voorwaardelijke deel van de straf verbindt de rechtbank een proeftijd van twee jaar.