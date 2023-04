Bussloo heeft het beste naaktstrand van Nederland: ‘Veilig en lekkere patat’

met video Mislukte overval op tankstati­on Olst, garagehou­der grijpt een van de twee verdachten na korte achtervol­ging

Plotseling staat de caissière van het OK-tankstation Ensink in Olst dinsdag rond het middaguur oog in oog met een minderjarige jongen met een mes. Zij schreeuwt in paniek dat hij weg moest gaan, wat de jongen prompt doet, voordat hij iets buit kan maken. Met behulp van omstanders weet de politie hem en een tweede minderjarige verdachte uiteindelijk in de kraag te vatten. ,,Ik dacht nog: wat een apart figuur.’’