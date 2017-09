Bussloo heeft schoonste oppervlaktewater

Gemaal-woning Terwolde inzet 'strijd' waterschap en gemeente

7 september De voormalige dienstwoning van het waterschap bij het gemaal aan de Bandijk in Terwolde is te waardevol om te verdwijnen, meent het Voorster college. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe is het ruim 100 jaar oude gebouw volledig op en is sloop een van de opties. Wie trekt in deze kwestie aan het langste eind?