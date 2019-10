Buurman bonkte bewoners uitgebrande villa in Voorst wakker; vuurwerk mogelijk oorzaak

videoVuurwerk is mogelijk de oorzaak van een grote brand in de rieten kap van een villa in Voorst. De woning aan de Rijsstraatweg vatte in de nacht van vrijdag op zaterdag vlam nadat de politie meldingen had binnen gekregen over het afsteken van vuurwerk.

De brand werd iets na 00.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag gemeld door de buurman, die anoniem wil blijven. Hij hoorde een knal. ,,Eén van de kinderen werd wakker en begon te hoesten. Toen ging mijn vriendin eruit en naar hem toe. Ze liep terug en zag door het raam dat het dak van de buren in brand staan. Ik ben gelijk naar beneden gegaan en heb 112 gebeld.

Op de deur gebonkt

Met iemand van alarmcentrale aan de telefoon bonkte hij op de deur van de woning waar het dak in brand stond. ,,De hond begon te blaffen, maar niemand deed open. De man keek boven door de gordijnen en was wat bang, maar na een paar minuten kwam hij samen met zijn vrouw toch naar beneden.’’

De brandweer was binnen tien minuten ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het rieten dak verloren ging. De bewoner dankte nog in de nacht zijn buurman voor zijn oplettendheid. ,,Voor hetzelfde geld had mijn vriendin niet naar buiten gekeken. Ik wil niet weten wat er dan was gebeurd.’’

Siervuurwerk

Omwonenden hebben de politie getipt over siervuurwerk dat kort voor de brand zou zijn afgestoken in de buurt van de kapitale villa. De woning liep grote schade op, brandweer en politie hebben de zaak in onderzoek.

Politie Voorst is op zoek naar meer getuigen en roept die op zich te melden. Op haar Facbookpagina schrijft de politie: ‘Door meerdere getuigen werden wij erop gewezen dat vlak voor de brand er mogelijk vuurwerk is afgestoken. Getuigen hebben een harde knal gehoord en een “sierlijke” ontploffing waargenomen.’’

Onbekend is of dit de oorzaak is van de brand, de politie is echter op zoek naar getuigen die kunnen melden of en door wie er vuurwerk is afgestoken.