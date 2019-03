‘Buurt rond Attero is het helemaal zat’

Andere raadsleden verweten hem dat hij ten onrechte haast maakte met het aan de orde stellen van de gevolgen van de recente brand bij afvalverwerker Attero in Wilp-Achterhoek. Temeer daar voorzitter Hans de Haan van Algemeen Belang Wilp Achterhoek (ABWA) uitvoerige schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,We gaan die vragen zorgvuldig beantwoorden”, zei wethouder Harjo Pinkster.

Jansen zei dat hij zelf met De Haan contact heeft gehad en dat alle inspanningen maar één doel dienen: ,,Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar niet zomaar brand ontstaat? Dat is toch niet normaal? Het gebeurt de laatste tijd vaker.” Pinkster legde uit dat de gemeente er weinig invloed op kan uitoefenen, het is een provinciale aangelegenheid. Het college deelt de bezorgheid, aldus Pinkster. Alle fracties doen dat, maar ze willen de beantwoording van de vragen afwachten. Edo Horstman (Gemeentebelangen): ,,Het is logisch dat de buurt daar ongerust wordt, want iedereen denkt: er had iets veel ergers kunnen gebeuren.”