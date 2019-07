Buurtbewoners voorkomen met tuinslang uitbreiding van brandende heg in Twello

De brand vond tegen het middaguur plaats aan de Dorpsstraat in Twello. Medewerkers van de gemeente waren met een brander bezig om het trottoir onkruidvrij te maken. Korte tijd later werd er een brandlucht geroken en kwam er rook uit de heg. Buurtbewoners gingen meteen over tot actie en grepen naar de tuinslang. Door het kordate optreden werd uitbreiding van de brand voorkomen. De toegesnelde brandweerlieden hebben vervolgens het vuur gedoofd.

Ruim een jaar geleden vond in Twello ook een brand plaats bij onkruidbestrijding. Een quad met daarop een gasfles vatte vlam. De gasfles explodeerde en boorde zich in een bedrijfsbusje, dat ook in brand vloog. Recenter was het raak in Deventer. Drie schuurtjes vlogen in april in brand nadat hoveniers onkruid hadden weggebrand.