Buurtkat Tommie stort zich in discussie over hondenpoep in raad Voorst

Juist op het moment dat de raadsleden zich over het telkens terugkerende onderwerp van de overlast door hondenpoep zouden buigen sprong Tommie op de vergadertafel. Alsof het dier met zijn aanwezigheid wilde zeggen: 'En kattenpoep dan?' Het was in ieder geval een hilarisch moment in de raadszaal.

Bekende verschijning

Volgens woordvoerder Linda Simons van de gemeente Voorst is de kat een bekende verschijning rond het gemeentehuis. ,,Tommie is al weken niet weg te slaan bij het gemeentehuis. Hij zit iedere middag voor de achterdeur. Hij loopt zelfs mee naar de auto als we naar huis gaan", zegt ze. Volgens haar is het het dier gelukt om binnen te komen, omdat door de temperaturen van deze week deuren en ramen open stonden.

Naar dierenarts

,,Omdat we niet zeker wisten of het om een zwerfkat ging hebben we het dier meegenomen naar de dierenarts. Daar bleek hij inderdaad gechipt te zijn, zodat we de eigenaresse konden achterhalen. Die bleek in de wijk tegenover het gemeentehuis te wonen." Op de vraag of kat Tommie nu geweerd wordt uit het gemeentehuis zegt Simons lachend: ,,Dan heb je zelf waarschijnlijk geen kat. Die doen precies waar ze zelf zin in hebben. We hebben besloten om hem te negeren, niet te aaien en zo min mogelijk aandacht te geven, zodat het wat minder gezellig voor hem is in het gemeentehuis."