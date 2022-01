CDA-verkiezingsbanner vernield in Twello: ‘Een droevig incident’

Het bewuste spandoek hing in een tuin aan de Burgemeester Van der Feltzweg in Twello. Partijvoorzitter Borst denkt dat de banner in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 januari is vernield. ,,Hij staat redelijk in het zicht, dus we gaan voor het gemak uit van vandalisme.’’

Nog niet eerder meegemaakt

Verspreid over de gemeente Voorst heeft het CDA meerdere van deze grote doeken hangen. Al jaren kan dat in de tuin bij particulieren, als onderdeel van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor problemen zorgde het nooit, vertelt Borst. Tot afgelopen weekend dus. Een vernieling als deze heeft de partijvoorzitter nog niet eerder meegemaakt.

Wie hiervoor verantwoordelijk is, durft Borst niet te zeggen. Zijn partij heeft aangifte gedaan. Of het een vete is tussen de partijen in Voorst? Borst: ,,Ik geloof niet dat hier de messen tussen de partijen worden geslepen. Er mogen scherpe debatten plaatsvinden, maar dit zou ik niet verwachten van een van de deelnemende partijen.’’

Inbreuk

,,Het is een droevig incident’’, vervolgt de partijvoorzitter. ,,Van alle dingen die inbreuk maken op het democratisch proces moet je afstand nemen. Je voert een politiek debat met woorden, in het stemhokje bepaal je uiteindelijk waar je voor of tegen bent.’’

Volledig scherm Partijvoorzitter Jaap Borst: ,,Er mogen scherpe debatten plaatsvinden, maar dit zou ik niet verwachten van een van de deelnemende partijen.'' © FOTO HISSINK / archief