Celstraf en tbs na fatale mishandeling Sam Pieters uit Twello

Ray L. (37), de man die Sam Pieters uit Twello zo zwaar mishandelde dat het slachtoffer later overleed, is door de rechter in Zutphen veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Slachtoffer Sam Pieters verleende L. vorig jaar onderdak in zijn huis in Twello. Op 23 mei 2017 wilde hij zijn huisgenoot er echter uitzetten, omdat meerdere mensen waarschuwden dat zijn logé gevaarlijk zou zijn. L. was al eens eerder veroordeeld tot tbs na een brandstichting. Pieters, die in het echt Jan heette en Sam als artiestennaam had uitgekozen, schopte L. er letterlijk uit. Maar de gewezen ‘vriend’ keerde ’s avonds terug. Dat liep uit op een confrontatie.

Hersenletsel

Pieters werd bij die ruzie zwaar mishandeld. Hij liep hersenletsel, botbreuken en snijwonden op. Buren voelden het appartement letterlijk trillen, zo hard ging het er aan toe, zo verklaarden ze later. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, L. werd opgepakt. Pieters overleed zes weken na de mishandeling aan zijn verwondingen.

De inwoner van Twello had zelf ook allerlei problemen, bijvoorbeeld met alcohol, en was een bekende verschijning in het dorp. Na zijn dood kwamen talloze mensen afscheid van hem nemen en werd het bankje waarop hij altijd zat omgedoopt tot ‘Sam Bankje’.

Tbs

L. toonde twee weken geleden tijdens de zitting in de rechtbank in Zutphen geen berouw. Hij vond dat hij zelf het slachtoffer was en dacht dat hij recht had op een schadevergoeding, omdat hij onterecht tbs zou hebben gekregen. Slechts eenmaal typeerde hij de mishandeling van Pieters. Die noemde hij ‘spijtig’.