Dak net klaar, koperdieven opnieuw naar Klarenbeek

Extra raadsdebat in Voorst over ‘dubbele pet’-con­flict Lagerweij

6 juni Arjen Lagerweij, wethouder in de gemeente Voorst, moet dinsdag 11 juni tekst en uitleg geven aan de gemeenteraad in Voorst over het conflict waarin hij als horecaondernemer in verwikkeld is geraakt. Woensdagavond is besloten dat een extra raadsvergadering wordt ingelast.