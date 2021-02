Dakdekker Ronnie uit Twello wordt platgebeld over plotselinge lekkages, ‘stuifsneeuw, niets aan te doen’

Moeten keuken en badkamer uit deze woningen in Apeldoorn gesloopt worden?

10 februari Van buiten is er niet veel bijzonders te zien aan de twee naast elkaar staande rijtjeshuizen aan de Bariumstraat in Zuid. Maar binnen ontdekten handhavers vorig jaar dat ze - opnieuw - waren gesplitst in een boven- en een benedenwoning. Omdat dat niet mag, werd in beide huizen het tweede toilet gesloopt. Voor de gemeente Apeldoorn is dat niet genoeg. Ze eist dat ook de extra keuken en badkamer uit de twee rijtjeswoningen verdwijnen.