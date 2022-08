Dankzij deze ingreep toch nog water uit IJssel bij Terwolde: ‘Anders valt gebied voor groot deel droog’

Waterschap Rijn en IJssel verbiedt pompen van water uit beken, sloten en rivier

Wilde je vandaag nog je tuin sproeien, je land bewateren of een zwembadje vullen met water uit een beek, sloot of uit de Oude IJssel, dan ben je te laat. Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf vandaag 12.00 uur om dit water te gebruiken in onder meer Zutphen, Lochem, Berkelland en Bronckhorst.

19 juli