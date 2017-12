De wereld na het touwtje uit de brievenbus

Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw (86) raakte Nederland een jaar geleden recht in het hart met een ontroerend pleidooi op televisie. Het was een aanklacht tegen het onderlinge wantrouwen en natuurvernietiging. Is er sindsdien wat veranderd?

Zeven minuten kreeg Jan Terlouw van het tv-programma De Wereld Draait Door. Zeven minuten om het Nederlandse volk toe te spreken, als cadeautje voor zijn 85ste verjaardag. Zeven minuten, die het midden hielden tussen de Zendtijd voor Politieke Partijen en de kersttoespraak van de koning.

Terlouw 'kaapte' de camera, keek indringend bij 1,5 miljoen Nederlanders de huiskamer in en deed een emotionele oproep voor meer vertrouwen en een duurzame toekomst.

Zeven minuten die Terlouw afsloot met natte ogen. Dat begon ongeveer zo.

Quote We zijn welvarend geworden, maar als ne­ven­ver­schijn­sel zijn we de aarde aan het verwoesten.

Terlouw: ,,Deze week was ik in de Drechtsteden, waar politiek en bedrijven nauw samenwerken. Zij onderschrijven voor honderd procent het manifest voor een duurzame toekomst, dat ik samen met tien politieke jongerenorganisaties heb opgesteld. Ik heb veel sprekers gehoord over initiatieven rond duurzaamheid.''

Terlouw is door het CPNB gevraagd om volgend jaar het Boekenweekessay te schrijven rond het thema natuur. ,,Dat komt misschien wel door mijn boodschap'', zegt hij.

,,Ik zie wel een groeiend bewustzijn. Mensen beseffen dat het klimaatprobleem oplosbaar is. Dat is niet vandaag of morgen opgelost. Het is een kwestie van osmose: het moet langzaam doorsijpelen. De politiek moet de leiding nemen en de maatschappij meekrijgen. Iedereen moet daaraan bijdragen. Dat proces moet versneld doorgaan. Mijn boodschap helpt daarbij een beetje.

Quote Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbussen. We vertrouwen mekaar niet meer.

Terlouw moet lachen om een recent voorbeeld in het nieuws. Een vrouw was woest op haar postbezorger, omdat die ongevraagd het touwtje uit haar brievenbus had gebruikt om een pakketje in de hal te zetten. Het touwtje was natuurlijk bedoeld voor haar kinderen, zodat die gewoon zelf naar binnen kunnen. ,,Naast dat het onbeschoft, asociaal en strafbaar is, heeft het ook een effect op mijn gevoel van veiligheid in mijn eigen woning'', schreef ze. PostNL maakte excuses.

Vertrouwen

De mevrouw met het touwtje uit de brievenbus vertolkt het gevoel van veel Nederlanders. Vier op de tien Nederlanders vertrouwen hun medemens niet, blijkt uit cijfers dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze zeggen: ,,Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen.''

Het touwtje uit de brievenbus is mensen het meest bijgebleven uit de boodschap van Terlouw. ,,Dat touwtje was natuurlijk een beetje nostalgie. Ik gebruikte het een paar keer als metafoor. Ik weet ook wel dat je geen touwtje uit je brievenbus kunt laten hangen'', zegt Terlouw.

,,Mijn boodschap over natuurvernietiging kwam minder aan, maar dat we elkaar niet vertrouwen des te meer. Daarmee raakte ik bij veel mensen een snaar. De samenleving functioneert niet zonder vertrouwen.''

Er is een groeiend gevoel van onbehagen, ziet ook het Sociaal Cultureel Planbureau. Nederlanders maken zich het meest zorgen om de immigratie en de manier van samenleven. Over de verharding, intolerantie en ik-cultuur.

Terlouw: ,,De zwartepietdiscusse loopt uit de hand, omdat mensen geen begrip voor elkaar willen opbrengen. Mensen die er nooit iets slechts mee bedoeld hebben, worden nu beschuldigd van racisme. Aan de andere kant: het is ook tijd om te veranderen.''

Quote En de overheid vertrouwt ook de bevolking niet meer. Alles wordt dichtgeregeld. Als de burgers zich maar keurig aan de regeltjes houden, dan is het oké. Eigen initiatieven, eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen, wordt helemaal niet op prijs gesteld.

Het is het jaar van de protesten. In de zorg, in het onderwijs. 60 procent van de zorgverleners heeft last van overbodige regels, procedures en voorschriften die hen belemmeren in hun werk. Meesters en juffen klagen steen en been over het vele papierwerk.

Terlouw: ,,Het vertrouwen neemt af, dat merk je aan alles. Mensen in de zorg en het onderwijs komen in opstand. Het moet stoppen met de regeldruk. Het is een tendens om burgers minder verantwoordelijkheid te geven en ze meer aan regels te binden. Nu wordt iedereen die met kinderen werkt strenger gescreend. Er zijn zoveel regels. Daardoor neemt het vertrouwen niet toe.''

Quote En de burgers vertrouwen ook de politiek niet meer. Er zijn zes fracties in de Kamer van mensen die uit hun programma en uit hun fractie zijn gestapt en zijn blijven zitten. (...) Dan zegt de bevolking: zie je wel, de politiek is onbetrouwbaar.

Nederlanders hebben nooit veel vertrouwen gehad in de politiek. Ruim een op de drie. Daarmee is het vertrouwen in de Tweede Kamer aanzienlijk lager dan in rechters en de politie.

Terlouw hekelde in zijn boodschap al die politieke afsplitsingen. ,,Op een gegeven moment waren er zes nieuwe fracties in de Kamer. Dat bevordert het vertrouwen niet. Gelukkig hebben we die situatie nu nog niet'', zegt Terlouw.

,,Dat de formatie zo lang duurde, kwam door de verkiezingsuitslag. Sommige partijen mòchten niet mee doen, zoals de PVV. Andere partijen wìlden niet, zoals GroenLinks en de SP. Ik denk dat de lange onderhandelingen over een nieuw kabinet met goede intenties zijn gebeurd. Uit dit kabinet straalt enig idealisme.''

Quote Ik zeg tegen alle politici in Nederland en het buitenland: mensen, wees integer, wees onkreukbaar. En vooral: draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen. (...) Het belang van de toekomst van een leefbare aarde voor de jeugd. (...)





Je bent er voor om de jeugd op een aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen, en ook een jeugd waar we mekaar weer in vertrouwen, waar de touwtjes weer uit de brievenbus hangen.''

Na zijn optreden in DWDD nodigde Terlouw de voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties bij hem thuis uit. Ze stelden een manifest op voor een duurzamer Nederland, met vijf punten die ze graag in het nieuwe regeerakkoord wilden terugzien. Nederland moet koploper worden in duurzaamheid.

Terlouw: ,,De jongeren in de tien organisaties zijn geen kinderen meer. Het zijn mensen met een voltooide opleiding. Ze hebben goede ideeën, vinden dat er meer gedaan moet worden om de vervuilers te laten betalen. Die moet je serieus nemen.''

In het regeerakkoord ziet hij er helaas weinig van terug. ,,Van de moederpartijen heeft alleen de Partij voor de Dieren punten uit het manifest overgenomen. De rest heeft er weinig mee gedaan. Dat vind ik teleurstellend. Het zijn wel hún jongerenpartijen.''

Wat als Terlouw nu weer zeven minuten spreektijd op de televisie zou krijgen? ,,Dan zou mijn boodschap in essentie hetzelfde zijn als de vorige keer. Ik had er geen seconde over nagedacht dat het zo'n effect zou hebben. Ik krijg nog dagelijks uitnodigingen voor lezingen. Het feit dat er zoveel op gereageerd werd, betekent dat veel mensen erover nadenken. Dat is de winst.''