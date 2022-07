Definitieve klap op omstreden woningbouw in Twello-Noord? Rechter doet versnelt uitspraak

MET VIDEO GA Eagles na corona-ellende met alle toeters en bellen naar Klein Milanello in Terwolde: ‘We hebben weer vlees met jus’

Een paar besloten wedstrijden en zelfs trainingen achter een gesloten hek. Geen fans. Geen reuring. De traditionele voorbereiding van GA Eagles in Terwolde was de afgelopen twee jaar vanwege corona een doodse, sfeerloze bedoening. Maar nu klinken weer luid alle toeters en bellen: er komt als vertrouwd een traditionele, drukke voetbalzomer in Terwolde. En de gastheer is daar maar wat blij mee.

19 juni