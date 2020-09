Dertig graden? Deze ondernemer denkt al na over een oplossing voor jouw kerstborrel op 1,5 meter

,,Vroeg om aan de kerst te denken? Ach, je moet vooruitdenken. Normaal plannen we events voor december al rond augustus. Nu zelfs dus iets later”, zegt Dave Schiphorst van Out of the Office. Het is dan ook iets anders dan anders dit jaar: hij betrok met zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsevenementen in januari het oude voetbalcomplex van CUPA in Bussloo. Een kantine en velden, dat was het. Schiphorst zag er veel meer in en kon er groeien zoals hij eerder in Klarenbeek met alleen een binnenlocatie niet kon.