Dit is de line-up van Ground Zero 2018 in Bussloo

Op het podium 'RGB' zijn deze muzikanten van de partij: Double Dynamite, Remzcore, Adrenokrome, Maissouille, Psiko, System:Overload, Sjammienators, Radium, The Braindrillerz, Tieum, The sickerst Squad en MC Triggah.

Een ander podium waar liefhebbers terecht kunnen is 'Noisekick's Terrordrang'. Hier komen de volgende artiesten: Doctor Terror, Gabba Front Berlin, Groan-er, Hellseeker, Kurwastyle Project, Nekrosytem, Noisekick, Paranoizer, S'aphira, Stinger, Stroker, the Destroyer, Tripped en UKTM.

Op podium 'Hellbound' staan deze namen op de lijst: Gabber Syndrome, Miss Zelda, Sequence & Ominous, Frantric Freaj, Lenz, Resonant Squad, Ruffneck, Arjuna, The Outside Agency, Leviathan en The Ultimate MC.

PRSPCT is een ander podium op het festivalterrein. Hier staan de volgende artiesten op de rol: KRTM Live, Lucy Furr, MC Dart, Somniac One, The Satan Live, Thrasher, Deathmachine, Dolphin, Igneon System, The DJ Producer, The Outside Agency, Detest en Mindustries.