Dit is hoe de eerste teams uit Voorst dit weekeinde speelden

Hoe Deventer à la Nike en Gucci eigen modemerk in Hanze had (en meer opvallends uit die tijd)

Hoe vertel je minder bekende verhalen over Deventer in de Hanze? Het levert ‘Hanzestad Deventer Handelen in Europa op’, een tentoonstelling anders dan anders in Museum De Waag. Zo had de stad een soort eigen modemerk en onderstrepen eeuwenoude visbotjes dat Deventer steeds verder in Europa vishandel dreef. „Tegen valsmunterij namen handelaren eigen maatregelen.”