Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in de gemeente Voorst

Vrouw uit Apeldoorn krijgt verjaar­dags­kaart van man die ze niet eens kent: ‘Het moet een keer ophouden. Nu!’

Jarenlang stuurde hij verjaardagskaarten naar een jonge vrouw uit Apeldoorn. Het obsessieve stalkgedrag van de 31-jarige J.S. uit Westzaan ging van kwaad tot erger. En daar was niet alleen zij de dupe van. ,,Dan was het weer even wat minder, maar je wist: vroeger of later begint hij weer.’’