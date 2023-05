Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

MET FOTO'S Van ‘mama woar is mien pils’, naar de Nor­maal-fan­shop met zijn dochter: ‘Lochem voelt als een reünie’

Hij was er niet bij toen Normaal 48 jaar geleden doorbrak in Lochem, maar inmiddels is Edwin Blaauwwiekel (50) al jarenlang een vertrouwd gezicht bij concerten van de Achterhoekse rockers. Een optreden van Bennie Jolink en zijn mannen voelt voor Blaauwwiekel tegenwoordig als een reünie, zo ook deze donderdag in Lochem. ,,Het liefst doe ik dit elke week.’’