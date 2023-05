Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Voorst

mijn stentor Dit stuurden jullie in: mannenko­ren uit Salland en Brummen zitten niet stil • Wim en Alie vieren briljanten huwelijk!

Een ‘nieuw’ mannenkoor debuteerde in Raalte, gestoken in een frisse nieuwe outfit, terwijl het Brummens mannenkoor nog uitkijkt naar een mooi concert. En Wim en Alie uit Bathmen-Loo vieren feest! Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.