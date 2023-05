Dorpshart van Twello vernieuwd, wat vinden ondernemers? ‘Mooi, maar niet zoals we bedacht hadden’

Devente­naar op straat gezet na vondst van kilo wiet: ‘Niet zijn vriend maar huurder is verantwoor­de­lijk’

Een huurder (37) moet binnen twee weken een appartement van Woningbedrijf Ieder1 verlaten en ook zijn huisraad afvoeren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat tegen de hem was aangespannen. In het huis werd eerder dit jaar een hennepdrogerij en ruim een kilo wiet aangetroffen, en dan is de reactie doorgaans onverbiddelijk: het huis uit.